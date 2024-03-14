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        Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA: 15 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        Az önce deprem mi oldu? 15 Mart 2024 bugün Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisindeki son depremler araştırılıyor. İkamet ettiği bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem meydana geldi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 14 Mart 2024 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 00:32 Güncelleme: 15.03.2024 - 00:32
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        Aktif fay hatları üzerinde bulunan yurdumuzun dört bir bölgesinde gün içinde sık sık deprem meydana geliyor. Türkiye ve komşu bölgelerinde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla duyuruluyor. Edinilen son bilgiye göre; Ege Denizi açıkları sallandı. İşte, 15 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı...

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        EGE DENİZİ AÇIKLARI 2.3 İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre; saat 07:50'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15.74 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.17 KM derinliğinde kaydedildi.

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        AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

        AFAD tarafından duyurulan verilere göre; saat 05:50'de Akdeniz açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 21.09 olarak ölçüldü.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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