Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri: ABD-İran hattında gergin gün, İBB'ye yeni operasyonda 30 gözaltı, Sağlık Bakanlığı'ndan "Hantavirüs" açıklaması

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD-İRAN HATTINDA GERGİN GÜN Dün gece Hürmüz Boğazı'nda, ABD ile İran hattında karşılıklı saldırılar yaşandı. Bu gelişme, bir aydır yürürlükte olan ateşkesin şimdiye kadarki en ciddi sınaması olarak değerlendiriliyor. İran, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda iki gemiyi hedef alarak ve sivil bölgeleri vurarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. ABD ise saldırılarının misilleme niteliği taşıdığını savundu. ABD Başkanı Trump, saldırılara rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu söylerken, İran devlet televizyonu bölgede "durumun yeniden normale döndüğünü" bildirdi. İRAN: FÜZE KAPASİTESİNDE YÜZDE 120'YE ULAŞTIK Gergin geçen gecenin ardından İran Dışişleri Bakanı Arakçi, kritik açıklamalarda bulundu. "Ne zaman diplomatik bir çözüme yaklaşılsa, ABD pervasız bir askeri maceraya başlıyor" diyen Arakçi, "Füze kapasitemizin yüzde 75'ini koruduğumuz haberi doğru değil. Yüzde 120 kapasiteye ulaştık" ifadelerini kullandı. ABD: İRAN'DAN BUGÜN YANIT ALMALIYIZ ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan ise ABD'nin savaşı sona erdirme önerisine İran'ın bugün yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Rubio ayrıca "ABD'ye füze ateşlenirse, karşılık vereceğiz" dedi. "İRAN BİR PETROL TANKERİNE EL KOYDU" Öğle saatlerinde ise İran medyası, İran'ın, Barbados bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAVUNMA SANAYİİ AÇIKLAMASI Tüm bu gelişmeler tabii akıllara savunma sanayisini getiriyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. "Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir." diyen Erdoğan Terörsüz Türkiye süreci için de "Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle güçlendirerek, barışın egemen olduğu geleceğin inşasını hedefleyen büyük vizyonun adıdır." ifaadelerini kullandı. İBB'YE YENİ OPERASYON: 30 GÖZALTI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. iştirak şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN "HANTAVİRÜS" AÇIKLAMASI Hantavirüs bir anda tüm dünyanın gündemine yerleşti. Türkiye'den de yolcuların yer aldığı yolcu gemisinde 3 kişi hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Peki, hantavirüs dünya genelinde bir pandemiye neden olur mu? Sağlık Bakanlığı'ndan bununla ilgili bir açıklama geldi. Bakanlık, "Ülkemizde pozitif vaka tespit edilmemiştir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmektedir" denildi. Bilim insanları da Hantavirüs'ün çoğunlukla kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunmasıyla bulaşan bir hastalık olduğunu söylüyor. GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKIYOR Futbola bakalım... Süper Lig'de heyecan dorukta... Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray sahasında alt sıralarda bulunan Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçı kazanarak şampiyonluğu garantilemek istiyor...