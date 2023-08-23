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        Haberler Gündem DEPREM SON DAKİKA: Bingöl'de deprem! 23 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Bingöl'de korkutan deprem! İşte 23 Ağustos son depremler

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi sorgulamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Bingöl'de meydana gelen sarsıntı sonrasında bölgede yaşanan depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde paylaştık. İşte 23 Ağustos Çarşamba günü yaşanan depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:37 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:37
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        Son dakika deprem listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen sarsıntılar ile 23 Ağustos Çarşamba son dakika depremler listesini haberimizde derledik. İşte detaylar...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        BİNGÖL'DE DEPREM!

        Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 11.19'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

        ADIYAMAN'DA DEPREM!

        AFAD verisi ile Adıyaman Çelikhan'da saat 07.02'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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