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        Haberler Gündem Deprem son dakika haberleri: 18 Mart 2024 AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesii ile az önce deprem mi oldu?

        Deprem mi oldu? 18 Mart 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Ülkemizin coğrafi yapısı gereği deprem riski her zaman gündemimizde önemli bir yer tutuyor. 18 Mart 2024 tarihinde Türkiye genelinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anında kamuoyuyla paylaşılıyor. Son verilere göre, bugün sabah saatlerinde Adana'nın Feke ilçesi sallandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi ile "Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 07:43 Güncelleme: 18.03.2024 - 07:43
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        Deprem kuşağında yer alan ülkemizin birçok bölgesinde gün içerisinde sarsıntılar yaşanıyor. Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleri sayesinde tespit edilerek anbean toplumla paylaşılıyor. İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi günü Türkiye'de yaşanan son dakika depremler listesi...

        2

        ADANA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:51'de Adana'nın Feke ilçesinde 1.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 km olarak ölçüldü.

        3

        KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİ SALLANDI!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 05:55'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 1.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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