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Haberler Dünya Amerika DEPREM! Son dakika: Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'nın güneyinde, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı

DEPREM! Son dakika: Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem
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AA

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu. Yapılan son güncellemede ise depremin büyüklüğünün 7.1 olduğu açıklandı.

Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meksika'nın Guerrero eyaletinde Türkiye saati ile 04.47'de 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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