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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu TFG İstanbul Genel Müdürü Mete Yüksel oldu. Deprem sonrası büyük oynaklık yaşayan Borsa İstanbul için alınan kararların etkilerinin değerlendirildiği programda Yüksel, baz etkisiyle inişe geçen enflasyonun ekonomi ve borsaya etkisini değerlendirildi. Mevduat faizinin yüzde 30'a kadar çıkarak borsaya alternatif olup olmadığının masaya yatırıldığın programda ayrıca Eurobond piyasası da ele alındı. Yüksel, depremin ardından yükselmesi beklenen enflasyonun hangi sektöre etkisinin ne olacağını da dile getirildi.

HANGİ SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Yüksel, depremin ardından yükselmesi beklenen enflasyonun hangi sektöre etkisinin ne olacağını da dile getiriyor. Bankacılık ve sigortacılığın yaşanan süreçten nasıl etkileneceğine dair görüşlerini aktaran Yüksel ayrıca borsada hangi sektördeki beklentisinin ne olduğunu açıklıyor.

Depremin Türkiye ekonomisine etkilerinin tartışıldığı programda ayrıca Borsa İstanbul’un depremden sonra 3 gün kapatılmaması konusu da masaya yatırılıyor.

DEMİR ÇELİK VE ÇİMENTODA NELER OLUYOR?



Yine deprem sonrası borsa açıldıktan sonra çimento ve demir çelik gibi bazı sektör hisselerinde yaşanan oynaklığın değerlendirildiği programda Yüksel global piyasaların önümüzdeki dönem Türkiye ekonomisine olası yansımaları konusundaki görüşlerini de paylaşıyor.