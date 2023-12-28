Depremde herkes kaçtı, onlar yemeğine devam etti
Malatya'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yemek masasında yakalandılar. Sallantı sırasında iki kişi masayı terk ederken diğer iki kişi ise kısa bir tereddütten sonra yemeğe devam etti
Malatya'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depreme yemekte bir işyerinde yakalanan çalışanlardan ikisi depreme aldırış etmeden yemeklerine devam etti.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ortaya çıkan yeni güvenlik kamera kaydında bir işyerinde öğle yemeği yiyen personellerin yaşadığı panik yansıdı.
KISA BİR TEREDDÜT YAŞADILAR
Deprem sırasında masada oturan 4 arkadaştan 2'si deprem ile birlikte masadan kalkarak hızla dışarı kaçarken 2 kişinin deprem paniğine aldırış etmeden yemeklerine devam etmeleri dikkatleri çekti.
Yemek yemeye devam eden 2 arkadaş kısa süre sonra masadan kalkarak dışarı çıkıyor.