Depremde herkes kaçtı, onlar yemeğine devam etti

Depremde herkes kaçtı, onlar yemeğine devam etti

Depremde herkes kaçtı, onlar yemeğine devam etti Malatya'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yemek masasında yakalandılar. Sallantı sırasında iki kişi masayı terk ederken diğer iki kişi ise kısa bir tereddütten sonra yemeğe devam etti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 28.12.2023 - 22:50 Güncelleme: 28.12.2023 - 22:50 facebook

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