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Depremde okunacak dua ve sureler neler? Deprem duası Arapça ve Türkçe okunuşu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilimizi vurdu. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da acı kayıplara neden oldu. Yaşanan büyük yıkımın ardından vatandaşlar depremde okunacak dua ve sureleri sorguluyorlar. Deprem duası Arapça ve Türkçe okunuşunu haberimizde derledik. İşte deprem duası anlamı

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  • Depremde okunacak dua ve sureler: Deprem duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Deprem duası anlamı

    Türkiye 6 Şubat gününe büyük bir üzüntü ile uyandı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası depremde okunacak dua ve sureler gündemdeki yerini aldı. Deprem sırasında okunacak duaları ve sureleri haberimizde bir araya getirdik. İşte deprem duası okunuşu ve anlamı...
  • Depremde okunacak dua ve sureler: Deprem duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Deprem duası anlamı

    DEPREMDE OKUNACAK DUALAR

    Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: 'Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.

    İbni Abbas (r.a) rivayetine göre, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine "Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum." denildiğinde sabahları şu duayı okumasını tavsiye etmişti: "Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali."
  • Depremde okunacak dua ve sureler: Deprem duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Deprem duası anlamı

    DEPREM DUASI

    Peygamber Efendimiz (SAV)'in kaza ve beladan korunmak için tavsiye ettiği dua:


    "Bir kimse her gün sabah akşam şu duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez." (Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)
  • Depremde okunacak dua ve sureler: Deprem duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Deprem duası anlamı

    DEPREM DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU

    "Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma'a'smihi şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem'îul Alîm."

    Manası: "O Allah'ın ismiyle (akşamladım) ki, O'nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

    “Rabbî küllü şey'in hâdimüke, Rabbî fe'hfaznâ ve'nsurnâ ve'rhamnâ”

    Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir. Sen bizi koru, bize yardım et ve bize rahmet et.

    “Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

    'Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni koru'
  • Depremde okunacak dua ve sureler: Deprem duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? Deprem duası anlamı

    DEPREM DUASI ANLAMI

    “Allahümme lâ tektülnâ bi gadabike velâ tühliknâ bi azâbike ve âfinâ kable zâlik.”

    (Allahım, bizi gazabınla öldürme. Azabınla helâk etme! Bunlardan önce bize afiyet ver.)

    “Bismillahi lâ yedurru mea ismihî şey'in fil ardi ve lâ fi's-semai.”

    (İşime) Allahın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzü ve ne de gökyüzünün hiçbir bela ve sıkıntısı zarar vermez.

    Anlamı: "Allah'ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. O'nun yüce himayesine bırakıyorum."

    "Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî."

    Anlamı: Allah'ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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