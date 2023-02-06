Yaşanan iki büyük depremdeki hasar durumu, ölü ve yaralı sayılarına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. İşte Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde son durum...