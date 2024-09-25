Depremden etkilenen kadınlara mesleki eğitim

Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'a yerleşen kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen "Demir Kadınlar: Kaynak Sanatında Kadının Gücü" projesi için geri sayım başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğinde İşte Kadın Derneği'nin projelendirdiği çalışmanın akademik ve mesleki eğitim süreci İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından yürütülecek.

EĞİTİM PROGRAMI 3 HAFTA SÜRECEK

Depremden etkilenen kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik kırılganlıklarını azaltmaya yönelik kapsamlı eğitimlerin sunulacağı Projenin ilk aşaması İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleşecek. Kahramanmaraş Depreminden etkilenen kadınların, Demir Kadınlar kapsamında dahil olacakları projenin eğitim programı İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nde 3 hafta sürecek.

REKLAM "KADININ KALKINMASI NOKTASINDA ÖRNEK BİR GİRİŞİM" Üniversitenin Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, Demir Kadınlar Projesi'nin ülkemiz ve kadının kalkınması noktasında örnek bir girişim olduğunu söyledi. Doğal afetlerin yol açtığı olağanüstü etkilerin üniversiteler ve bakanlıkların iş birliği ile yönetilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Demir Kadınlar Projesine verilecek destek sürecini şöyle değerlendirdi: "AKADEMİK KANADINDA YER ALMAK ONUR VERİCİ" “Demir Kadınlar: Kaynak Sanatında Kadının Gücü projesi mimarisi kadın emeği için sistematik ve özverili çalışmalarda bulunan İşte Kadın Derneği, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından şekillendirildi.

Ülke ve toplum yararına böyle bir projenin akademik kanadında yer almak bizim için onur verici. Demir Kadınlar projesi, 2024-2025 akademik yılında hizmete açılan Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'mizin toplumla buluştuğu ilk proje olması bakımından da ayrı bir kıymete sahip. ÖĞRETİM ÜYELERİ KADINLARIN YANINDA OLACAK Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının; İnsana Yakışır İş ve Büyüme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Eşitsizliklerin Azaltılması, Amaçlar için Ortaklıklar maddelerinden ilham alarak projeyi yapılandırdık. Üniversitemiz öğretim üyeleri proje kapsamında 44 saatlik eğitim dizisiyle kadınların yanında olacak.