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        Depremden etkilenen kadınlara mesleki eğitim: "Demir Kadınlar" projesinde geri sayım

        Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'a yerleşen kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen "Demir Kadınlar: Kaynak Sanatında Kadının Gücü" projesi için geri sayım başladı. Eğitim programı İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nde 3 hafta sürecek proje kapsamında katılımcılara İstanbul Gedik Üniversitesi'nde uzmanlar tarafından kaynakçılık eğitimi verilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 18:54 Güncelleme: 25.09.2024 - 18:54
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        Depremden etkilenen kadınlara mesleki eğitim
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        Kahramanmaraş depreminin ardından İstanbul'a yerleşen kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen "Demir Kadınlar: Kaynak Sanatında Kadının Gücü" projesi için geri sayım başladı.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğinde İşte Kadın Derneği'nin projelendirdiği çalışmanın akademik ve mesleki eğitim süreci İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından yürütülecek.

        EĞİTİM PROGRAMI 3 HAFTA SÜRECEK

        Depremden etkilenen kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik kırılganlıklarını azaltmaya yönelik kapsamlı eğitimlerin sunulacağı Projenin ilk aşaması İstanbul Kültür Üniversitesinde gerçekleşecek. Kahramanmaraş Depreminden etkilenen kadınların, Demir Kadınlar kapsamında dahil olacakları projenin eğitim programı İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi'nde 3 hafta sürecek.

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        "KADININ KALKINMASI NOKTASINDA ÖRNEK BİR GİRİŞİM"

        Üniversitenin Rektör Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil, Demir Kadınlar Projesi'nin ülkemiz ve kadının kalkınması noktasında örnek bir girişim olduğunu söyledi.

        Doğal afetlerin yol açtığı olağanüstü etkilerin üniversiteler ve bakanlıkların iş birliği ile yönetilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Demir Kadınlar Projesine verilecek destek sürecini şöyle değerlendirdi:

        "AKADEMİK KANADINDA YER ALMAK ONUR VERİCİ"

        “Demir Kadınlar: Kaynak Sanatında Kadının Gücü projesi mimarisi kadın emeği için sistematik ve özverili çalışmalarda bulunan İşte Kadın Derneği, İstanbul Kültür Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından şekillendirildi.

        Ülke ve toplum yararına böyle bir projenin akademik kanadında yer almak bizim için onur verici. Demir Kadınlar projesi, 2024-2025 akademik yılında hizmete açılan Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi'mizin toplumla buluştuğu ilk proje olması bakımından da ayrı bir kıymete sahip.

        ÖĞRETİM ÜYELERİ KADINLARIN YANINDA OLACAK

        Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının; İnsana Yakışır İş ve Büyüme, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Eşitsizliklerin Azaltılması, Amaçlar için Ortaklıklar maddelerinden ilham alarak projeyi yapılandırdık. Üniversitemiz öğretim üyeleri proje kapsamında 44 saatlik eğitim dizisiyle kadınların yanında olacak.

        Kadının mesleki kazanımı ile birlikte yaşamsal reflekslerini güçlendirecek; şiddetle başa çıkma yöntemleri, fiziksel ve cinsel sağlık, psikolojik iyilik hali, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular eğitimlerimizde sunulacak. Eğitimler sonunda katılımcılar, katılım sertifikası almaya hak kazanacaklardır."

        UZMANLAR TARAFINDAN KAYNAKÇILIK EĞİTİMİ VERİLECEK

        Proje kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi'nde sunulacak 44 saatlik eğitim sürecinin ardından katılımcılara İstanbul Gedik Üniversitesi'nde uzmanlar tarafından kaynakçılık eğitimi verilecek. Erkek egemen bir sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmeye yardımcı olacak eğitim sonrası, başarılı olan katılımcılara sektörde istihdam olanağı yakalaması adına kaynak ustası sertifikası verilecek.

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