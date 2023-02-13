Depremden sonra neden telefon hatları kesilir?

Deprem gibi tüm ülkeyi ilgilendiren bir olay yaşandığında ülkenin diğer ucundaki sevdiklerimize ulaşmak, çöken mobil şebekeler yüzünden çok zor oluyor. Peki, neden bunu yaşıyoruz?

Bir mobil şebeke şirketi, bir yere baz istasyonu kuracağı zaman o bölgede yaşayan kişi sayısına göre değil, telefonla konuşma sayısına göre baz istasyonu kurar.