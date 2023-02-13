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Depremden sonra neden telefon hatları kesilir?

Deprem gibi büyük kitlesel olayların ilk etkilediği yer genelde baz istasyonları oluyor. Bölgedeki insanlar hatlarda yaşanan sorun nedeniyle başka şehirdeki yakınlarıyla iletişim kuramıyor. Peki, neden depremde telefon hatları kesilir? İşte, detaylar...

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  • Depremden sonra neden telefon hatları kesilir ve arama yapamayız?

    Deprem gibi tüm ülkeyi ilgilendiren bir olay yaşandığında ülkenin diğer ucundaki sevdiklerimize ulaşmak, çöken mobil şebekeler yüzünden çok zor oluyor. Peki, neden bunu yaşıyoruz?

    Bir mobil şebeke şirketi, bir yere baz istasyonu kuracağı zaman o bölgede yaşayan kişi sayısına göre değil, telefonla konuşma sayısına göre baz istasyonu kurar.
  • Depremden sonra neden telefon hatları kesilir ve arama yapamayız?

    Örneğin; 1000 kişinin yaşadığı bölgeye sadece 100 tane baz istasyonu kurulur çünkü o bölgedeki insanların aynı anda telefonla konuşma ihtimali çok düşüktür.

    Şirketler, hiçbir zaman tüm bölgenin aynı anda telefonla konuşma ihtimaline göre baz istasyonu kurmaz çünkü bu epeyce maliyetli bir iştir.
  • Depremden sonra neden telefon hatları kesilir ve arama yapamayız?

    İşte, büyük olaylar karşısında hatların kesilmesinin nedeni de budur; baz istasyonları gelen talebi karşılayamaz çünkü aynı anda birçok kişi birbirine ulaşmaya çalışır bu da hatların kısa devre yapmasını sağlar.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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