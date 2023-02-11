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Artçı depremler hakkında tüm bilinmesi gerekenler

Büyük depremden sonra daha küçük ölçeklerde meydana gelen artçı depremler, levhaların hareket etmeye devam etmesiyle oluşur. Daha küçük boyutlu olmalarına rağmen çok sık oldukları için korkutucu olabilirler.

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  • Artçı depremler neden olur, ne kadar sürer? Hangileri artçı depremdir?

    Artçı depremler; depremin yaşandığı merkezi bölgede görülür ve ana depreme göre daha küçük sarsıntılardır.

     
  • Artçı depremler neden olur, ne kadar sürer? Hangileri artçı depremdir?

    Ancak bu depremler, büyük depremden önce geliyorsa artçı değil, öncü deprem olarak değerlendirilir. Yani, daha büyük bir depremi işaret ediyor olabilirler.
  • Artçı depremler neden olur, ne kadar sürer? Hangileri artçı depremdir?

    Peki, artçı depremler neden olur? Büyük depremle birlikte yerinden oynayan levhalar birbirinin üzerinden geçerek yeni bir şekil alır. Ancak bazen bu yerleşme hareketi tek bir seferde olmaz ve levhalar birkaç kere daha hareket eder; işte bu sırada da artçı depremler meydana gelir.
  • Artçı depremler neden olur, ne kadar sürer? Hangileri artçı depremdir?

    Bu yerleşme sürecinin yani artçı depremlerin ne kadar süreceği belirsizdir. Kandilli Rasathanesi bu süreci şöyle tanımlıyor: 

    "Artçı depremlerin belli bir süresi yoktur; 1 ay da olabilir 2 yıl da."

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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