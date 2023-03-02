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Depremler mezarları da harap etti! "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var"

Depremler binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da harap etti. Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir mezarlıkta ağır hasar oluşurken, Mezarlardan 50'sinin ise Asi Nehri'nin taşan sularıyla kaybolduğu belirtildi. Onarma çalışmaları yapılan mezarlıktaki tahribat havadan da görüntülendi

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DHA

  • Depremler binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da ağır hasarlara neden oldu. 
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler

    Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Demirköprü Mahallesi'ndeki mezarlık, yanında bulunan Asi Nehri'nin taşması ve zemindeki yarıklar nedeniyle zarar gördü. 
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler

    Mezarlıktaki 50 mezarın nehir sularında kaybolduğu iddia edilirken, bir çok mezarın taşlarının düştüğü ve çökmeler yaşandığı görüldü. Mezarlardaki tahribat havadan da görüntülendi.
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler

    Hatay'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremlerin Demirköprü Asri Mezarlığı'nda da ağır tahribata neden olduğu ortaya çıktı.
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler

    Mezar taşlarının kırıldığı ya da düştüğü, mezarlıkta çökmeler olduğu görüldü. 
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler

    Mezarlardan 50'sinin ise Asi Nehri'nin taşan sularıyla kaybolduğu belirtildi. Kaybolan mezarların kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor.
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler

    Mezarlık çevresinde onarma çalışmaları yapılıyor. 
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler
  • Depremler mezarları da harap etti: "50 mezar kayıp, ikiye ayrılanlar, çökenler var" - Güncel haberler

    Mezarlığın çevresinde onarım çalışmaları yaptıklarını anlatan Hasan Özkan, "Deprem sırasında Asi Nehri taşınca mezarlarda tahribat olmuş. Enkaz altında kalan evlerimiz de çok. Burada temizlik çalışmaları yapıyoruz, ağaçları kaldırıyoruz, toprağı onarıyoruz. 50 mezar kayıp, kalanların mermerleri düşmüş, ortadan ikiye ayrılanlar, çökenler var. Büyük bir felaket yaşadık. Ben de ailemle çadırda yaşıyorum, korkudan eve giremiyoruz" dedi.

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