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Yıllardır leyleklerin yuva yaptığı minare depremde ağır hasar gördü

Osmaniye'nin Sakarcalık köyünde yıllardır aleminin ucuna leyleklerin yuva yaptığı minare, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı

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  • Depremlerde hasar almıştı... 'Leylekli cami' için yıkım kararı!

    İlk kez 43 yıl önce leyleklerin yuva yaptığı bilinen Sakarcalık Köyü Camisi'nin minaresi, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilendi.
  • Depremlerde hasar almıştı... 'Leylekli cami' için yıkım kararı!

    Yetkililerin incelemesi sonucu köylülerin 'leylekli cami' olarak da adlandırdığı ibadethanenin minaresinin ağır hasar gördüğü belirlendi ve yıkılmasına karar verildi.
  • Depremlerde hasar almıştı... 'Leylekli cami' için yıkım kararı!

    Minare hasarlı olmasına rağmen en uç kısmındaki alem bölümünde bulunan leylek yuvasında herhangi bozulmanın olmadığı görüldü.
  • Depremlerde hasar almıştı... 'Leylekli cami' için yıkım kararı!

    "YUVANIN BAŞKA BİR YERE TAŞINMASI İÇİN YARDIM BEKLİYORUZ"

    Caminin imam hatibi Adem Koç, Pazarcık merkezli ilk depreme büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.
  • Depremlerde hasar almıştı... 'Leylekli cami' için yıkım kararı!

    Depremi çok şiddetli şekilde hissettiklerini dile getiren Koç, afet sonrası caminin minaresinin ağır hasar aldığını dile getirdi. Leyleklerin bu caminin simgesi olduğunu vurgulayan Koç, şöyle konuştu:
  • Depremlerde hasar almıştı... 'Leylekli cami' için yıkım kararı!

    "Leylekler buradan gelen geçenin ilgisini çekiyor. Mesela, 'Sakarcalık köyünde imamlık yapıyorum' diyorum kimse bilmiyor. 'Leylekli minareli camide görev yapıyorum' dediğimde biliyorlar. Yuvanın başka bir yere taşınması veya sağlıklı bir yerde olması için yardım bekliyoruz.

    Depremde camimizin minare kısmı ağır hasar aldığı için yıkılacak. Bu durum bizi üzüyor. Köylüler de endişeli. Beni arayıp, 'Yuvamız, leylekler iyiydi, yıkılmasın' diyorlar. Ben de çok üzüntü duyuyorum. Köyümüzün simgesi sonuçta. Köyümüz için güzel bir anıydı."
  • Depremlerde hasar almıştı... 'Leylekli cami' için yıkım kararı!

    Koç, şu anda yuvada bulunan leyleğin geçen hafta geldiğini sözlerine ekledi.

     

     

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