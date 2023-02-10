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Depremzede 8 bebek Adana'ya sevk edildi

Depremzede 8 bebek özel donanımlı jandarma helikopteriyle Kahramanmaraş'tan Adana'ya sevk edildi

Depremzede 8 bebek Adana'ya sevk edildi
AA

Jandarma Havacılık Başkanlığı, çoklu sedye sistemi monteli helikopterle refakatçisi olmayan 8 bebeği depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'tan Adana'ya götürdü.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde kullanılmak üzere projelendirilerek üretilen çoklu sedye sistemi monteli Sikorsky S70 helikopteri ile depremzede 8 bebek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nden alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne gece görüş gözlüğü uçuşları ile tahliye edildi.

Öte yandan, çoklu sedye monteli 6 helikopter ile 458 depremzedenin tahliyesi sağlandı.

Haberin görseli, Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından alınmıştır.

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