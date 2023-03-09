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Depremzedelerin konakladığı gemide çocuklar için 15 metrelik pasta

Napoli'den gelen ve İskenderun Limanı'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konakladığı MSC AURELIA gemisinde, çocuklar için üzerinde Türk ve İtalyan bayraklarının yer aldığı 15 metrelik pasta hazırlandı

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  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda 20 Şubat'ta Napoli'den gelen İskenderun Limanı'na demirleyen MSC AURELIA gemisinde yaklaşık 700 depremzede ağırlanıyor.
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

    Her birinde banyo, tuvalet bulunan 358 oda ve 1000'den fazla yatak kapasitesine sahip gemi, "Yalnız değilsin Türkiye" afişiyle dikkat çekiyor.
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

    Her gün konuklar için farklı etkinliklerin yapıldığı gemide bu kez de çocuklar için pasta hazırlandı. Türk ve İtalyan bayraklarının yer aldığı 15 metrelik pasta çocukların alkışlarıyla kesilerek ikram edildi.
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

    MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, gazetecilere, geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na geldiğini ve 2 ay boyunca burada kalacağını ifade etti.
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

    Depremzedelere burada ev konforunu yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Tosuner, şunları kaydetti:

    "Aslında biz her gün bir etkinlik yapıyoruz ama bugün etkinliğin özelliği çocuklarımıza yine bir motivasyon olsun istedik. Gemi kaptanımızın ve aşçımızın yapmış olduğu bir etkinlik bu. Burada çocuklara zaten her daim bir etkinliğimiz var. Pasta 9 parçadan oluşuyor. Bunların hepsi el yapımı, aşçılarımız 24 saattir bununla uğraşıyor. Bana söylediklerine göre 'bir feribotta yapılmış şu anda dünyanın en büyük pastası' diyorlar. Çocuklar mutlu olsun, bizim için yeter."
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

    Çocuklardan Beren Karataş da burada çok keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta
  • Depremzede çocuklara 15 metrelik pasta

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