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Depremzede çocuklara psikolojik destek için "Afet ve Travma Polikliniği" kuruldu

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara psikolojik desteğin sunulacağı "Afet ve Travma Polikliniği" kuruldu

Depremzede çocuklara psikolojik destek için
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AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı koordinesinde afetten psikolojik olarak etkilenen çocuk ve ergenlere destek sunulması amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatri Polikliniğinde ayrıca "Afet ve Travma Polikliniği" de oluşturuldu.

Buraya randevusuz gelen depremzede çocukların, yaşadıkları travma etkilerinin iyileştirilmesi sağlanmaya çalışılacak.

"ETKİN VE HIZLI MÜDAHALE AMACIYLA POLİKLİNİĞİ AÇTIK"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Dr. Öğr. Üyesi Esen Yıldırım Demirdöğen, ülkece çok büyük kayıpların verildiği bir felaketi yaşamanın üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Afet karşısında özellikle çocukların çok fazla etkilendiğine işaret eden Demirdöğen, "Çocuklar bu travmaya, yaşlarına ve içinde bulundukları gelişim dönemleri ile travmayı deneyim biçimlerine göre çok farklı reaksiyonlar göstermekte. Bu reaksiyonları değerlendirip müdahaleyi yapmak bizim açımızdan kritik. Bu nedenle afetzede çocuklarımızı herhangi bir randevu sürecine maruz bırakmadan, hemen hizmet alacakları, etkin ve hızlı müdahaleyi amaçladığımız bu polikliniği açtık" dedi.

Demirdöğen, polikliniğe deprem illerinden çocukların gelmeye başladığını belirterek, her çocuğun, yaşadığı travmaya bağlı farklı farklı reaksiyonlar gösterdiğini dile getirdi.

"İLK VADEDE PSİKOSOSYAL VE İLK YARDIM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Afet nedeniyle bazı depremzede çocuklarda psikiyatrik bozukluklar gelişirken, bazılarında ise yaşadığı travmaya bağlı şekilde doğal sayılabilecek birtakım bulgular olabileceğine dikkati çeken Demirdöğen, şunları kaydetti: "İlk vadede depremzede çocuklara psikososyal destek vereceğiz. Yaptığımız değerlendirmelere göre çocukların hangi tür tedaviye ihtiyacı varsa onu uygulayacağız. Terapiler anlamında gerek destekleyici, oyun ve davranışçı terapileri ya da bazı şiddetli vakalarda medikal tedavileri planlamamız gerekecek. Bu tedavi sürecinde poliklinik ve oyun odalarında ekibimizle çocuklara destek olacağız. Bir nebze de olsa yaraları sarabilirsek ne mutlu bize."

Demirdöğen, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, Atatürk Üniversitesi ailesi olarak yapacakları yoğun çalışmayla depremzede çocuklar ve ebeveynleri için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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