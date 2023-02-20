Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Depremzede, ekskavatörün ucunda 4. kattan beyaz eşya indirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da bir depremzedenin eşyasını kurtarma telaşı 'pes' dedirtti. Ekskavatörün ucuna oturan bir vatandaş enkaz halindeki binanın 4. katından çeyiz eşyası olan çamaşır makinesini hayatını tehlikeyi atarak indirdi.

Depremzede, ekskavatörün ucunda 4. kattan beyaz eşya indirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

Ekskavatörün uçuna oturan bir vatandaş enkaz halindeki binanın 4. katından çeyiz eşyası olan çamaşır makinesini hayatını tehlikeyi atarak indirdi.

Depremin vurduğu Adıyaman’da canlarını zor kurtaran vatandaşlar bu kez de eşyalarını kurtarmanın telaşına düştü. Binlerce yapının yıkıldığı ve ağır hasar aldığı Adıyaman’da, acil yıkılması gereken binaların yıkımı sürüyor.
Bir taraftan yıkım sürerken diğer taraftan insanlar hayatlarını hiçe sayarak sağlam kalan eşyalarını kurtarmak için her türlü yolu deniyor. Bahçelievler Mahallesinde acil yıkım kararı bulunan 5. katlı bir binanın yıkımı esnasında bina sakinlerinden bir kişi çeyizlik eşyası olan çamaşır makinesini almak istedi.

Ekskavatörün ucunda yarısı yıkık olan dairesine çıkan bu kişi, çamaşır makinesini ekskavatörün üzerine yerleştirdi. Kendisi de ekskavatörün üzerine oturan ve şahıs çamaşır makinesini tutarak ekskavatörün üzerinde aşağı indirdi. İzleyenler gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken, ortaya çıkan görüntü ‘pes’ dedirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika deprem haberi: İstanbul'da bu hastaneler izolatörlü!
GÜNDEM İstanbul'da bu hastaneler izolatörlü!
İstanbul trafiğinde baltalı saldırı! Ters yöne giderken... - Son dakika haberleri
GÜNDEM Ters yöne giren sürücü baltayla saldırdı!
Son dakika: Depremi Gaziantep'te yaşadı, İstanbul'da kolonları çatlamış evine sığındı
GÜNDEM Evi korkulu rüyası oldu! "Sabahlara kadar ...
Hatay Samandağı'nda bir yolda metrelerce uzunlukta yarıklar oluştu - Haberler
GÜNDEM Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü!
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2023 | Cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İlk cemre ayın kaçında, nereye düşecek? Havaya, suya ve toprağa cemre düştü mü?
GÜNDEM Cemre tarihleri
YKS NE ZAMAN, ertelendi mi 2023? Üniversite sınav tarihleri (TYT, AYT YDT) ile YKS başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?
GÜNDEM YKS ne zaman? İşte başvuru tarihleri
Hatay'da 5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı! - Deprem haberleri
GÜNDEM 5 kişilik aileden 8 aylık Ömer kaldı!
İstanbul'un en riskli deprem ilçeleri: Deprem risk haritası ile İstanbul'da depreme dayanıklı ve riskli bölgeler hangileri? İşte İstanbul 1. derece deprem bölgeleri
GÜNDEM İstanbul'un en riskli ve dayanıklı deprem ilçeleri
MTA DİRİ FAY HATTI SORGULAMASI 2023 | Türkiye diri fay hattı sorgulama ekranı ile evimin altın fay hattı geçiyor mu, oturduğum bölgede fay var mı?
GÜNDEM Fay hattı sorgulama: Oturduğum bölgede fay var mı?
Son dakika: Bakan Akar: TSK ilk andan itibaren milletinin yanına koşmuştur
GÜNDEM Bakan Akar: TSK ilk andan itibaren milletinin yanına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.