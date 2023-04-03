Depremzedeler için yardım konseri

Belediyeden yapılan açıklamada; senfoni orkestrasının depremzedeler için yardım konserlerine bir yenisini daha eklediği, besteci ve orkestra şefi Hasan Niyazi Tura'nın konuk şef olarak sahnede yer aldığı konserde piyanist Can Çakmur'un solist olarak katıldığı kaydedildi.