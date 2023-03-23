Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

Herkesin kendilerine yardımcı olduğunu, bunun bir nebze de olsa acılarını hafiflettiğini ifade eden Güçlü, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Evimiz ağır hasarlı. Allah kimseye yaşatmasın. Çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm yer. Her yerde farklı bir anısı var. İnsanın zoruna gidiyor. Belki bir daha eskisi gibi olmayacak, belki daha güzeli olacak ama insanların içinde hep bir burukluk olacak." ifadelerini kullandı.