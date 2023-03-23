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Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından çadır, konteyner ve gemide kalan depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

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AA
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta depremzedeler ramazan ayının ilk sahurunu çadırlarda ve konteyner kentlerde yaptı.
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Kahramanmaraş Atatürk Parkı'nda kurulan 804 çadırda kalan depremzedelere sahurluk ve çorba ikram edildi.
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    AA ekibi, 33 yaşındaki Kemal Çalı'nın eşi ve 3 çocuğuyla birlikte kaldığı 109 numaralı çadırdaki sahur sofrasına misafir oldu.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Hazırladıkları sahurlukları çocuklarıyla yaptıkları duaların ardından yiyen Çalı ailesi, ramazan ayının ilk orucuna niyetlendi.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Kemal Çalı, AA muhabirine, deprem anını hala unutamadığını, o anlarda evlerinden kendilerini dışarıya zor attıklarını söyledi.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Depremde evlerinin zarar gördüğünü anlatan Çalı, "Evimizin içinden dışarılar gözüküyor. Apartmanımızın iç merdiveni zarar gördüğü için daireye giremiyoruz. Girsek de zaten mahallede hiç kimse yok. Mecburiyetten çadırda yaşıyoruz. Elhamdülillah bugün Ramazanın ilk sahuru. Buna da şükür, canımız sağ diye rabbime şükrediyoruz. Çocuklarımızla ve eşimle beraberiz. Bunun verdiği sevinç zaten yeter elhamdülillah." dedi.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Müberra Çalı da büyük bir heyecanla sahur masasını hazırladığını, ailecek ramazan ayının ilk sahurunu yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Her şeye rağmen birlikte olmanın çok güzel olduğunu anlatan Çalı, "Çok şükür sağlıklı bir şekilde çocuklarımızla bir aradayız. Buna daha fazla şükretmek istiyoruz. Çocuklarımıza daha fazla sarılmak istiyoruz." diye konuştu.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Ali Tarakçı ve ailesinin yaşadığı 112 numaralı çadırda da sahur heyecanı yaşandı. Depremde yakınları kaybettiğini anlatan 2 çocuk babası Tarakçı, "Bir ramazan ayına daha ulaşmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Mutluyuz, bugünleri de gördük. Şu an çadırdayız. Bugünümüze de şükür. Bir eksiğimiz yok Allah'a şükür." dedi.
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    GEMİ, ÇADIR VE KONTEYNERDA İLK SAHUR

    Hatay'da gemi, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler ramazanın ilk sahuruna kalktı.
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 kişinin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde sahura kalkan vatandaşlar, ramazana ulaşmanın mutluluğu ile evlerini ve yakınlarını kaybetmenin hüznünü birlikte yaşadı.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Aşevinde dağıtılan çorba, peynir, zeytin ve balı yiyen depremzedeler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Depremzede Fatma Abbasoğulları (66), AA muhabirine, depremden kurtulup buraya geldiklerini, kaldıkları yerin güzel olduğunu söyledi.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Devletin kendilerine sahip çıktığını dile getiren Abbasoğulları, "Çok şükür sahur da veriyorlar bize. Bayram da inşallah hayırlısıyla gelir. Allah bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Ahmet Furkan Güçlü (22), ailesinin şehir dışında olduğunu, kendisinin Antakya'daki konteyner kentte akrabalarıyla kaldığını kaydetti.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Herkesin kendilerine yardımcı olduğunu, bunun bir nebze de olsa acılarını hafiflettiğini ifade eden Güçlü, "Allah herkesin yardımcısı olsun. Evimiz ağır hasarlı. Allah kimseye yaşatmasın. Çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm yer. Her yerde farklı bir anısı var. İnsanın zoruna gidiyor. Belki bir daha eskisi gibi olmayacak, belki daha güzeli olacak ama insanların içinde hep bir burukluk olacak." ifadelerini kullandı.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki vatandaşlar ilk sahurunu çadırda yaptı.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Depremzede Mehmet Sarp, AA muhabirine, sahurun manevi duygusunu çadırda da hissettiklerini söyledi.
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    Allah'tan gelen her şeye razı olduklarını belirten Sarp, "Bu yıl ramazan ayı buruk geçiyor. Neticede büyük bir olay var ortada." dedi.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

    İskenderun Limanı'nda demirli bulunan MSC AURELIA gemisinde ağırlanan depremzedeler de ilk sahuru bu gemide yaptı.

     
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı
  • Son dakika: Depremzedeler ilk sahurlarını yaptı

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