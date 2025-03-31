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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Derbi öncesinde videolu motivasyon! - Beşiktaş Haberleri

        Derbi öncesinde videolu motivasyon!

        Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi için milli arada Nevzat Demir Tesisleri'ne kapanırken maç günü son toplantıda futbolculara motivasyon videosu izletildi.

        Giriş: 31.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:12
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        Derbi öncesinde videolu motivasyon!
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Milli araya Gaziantep FK ve Konyaspor yenilgileri ile moralsiz giren siyah-beyazlılar, derbi için hummalı bir hazırlığa girişti.

        Milli takımlara gidenler dışında herkesle özel olarak ilgilenen Solskjaer, ekibi ile de derbi planını hazırlmaya koyuldu.

        Analiz antrenörü Tom Green, hem son yenilgilerdeki hataları hem de Galatasaray derbisine dair notlarını Solskjaer ile paylaştı.

        Bu sezon Beşiktaş'ın çok çektiği duran top konusu da masaya yatırılırken Galatasaray'ın bu alandaki etkili isimlerine de dikkat çekildi.

        Son gün aileleri ile vakit geçiren siyah-beyazlılar, öğlen saatlerinde derbi için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandı.

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        Kısa bir ter idmanı yapan siyah-beyazlılar, sonrasında takım yemeğini yerken başkan Serdal Adalı da takıma başarılar diledi.

        Beşiktaş takımı, son olarak ise hazırlanan motivasyon videosunu izledi. Beşiktaş'ın tarihindeki unutulmaz galibiyetlerin ve geri dönüşlerin yer aldığı videoda Galatasaraylı taraftarların derbiye dair tahminlerinin yer aldığı sokak röportajından da kesitler gösterildi.

        Derbi için uygulanan özel motivasyon karşılığını verirken siyah-beyazlılar kazanan taraf oldu.

        DERBİ PAYLAŞIMLARI REKOR KIRDI!

        Derbinin ardından Beşiktaş iletişim ekibinin hazırladığı paylaşımlar da gündem oldu.

        Siyah-beyazlıların paylaşımları sosyal medyada gündem olurken milyonlarca etkileşim aldı.

        Beşiktaş'ın derbi günü tüm dijital mecralarda yaptığı paylaşımların etkileşiminin rekor olduğu ifade edildi.

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