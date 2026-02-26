Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında nefesleri kesecek Beşiktaş – Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanala odaklandı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşma, puan tablosunda dengeleri değiştirebilir. Zirve takibini sürdüren Galatasaray ile üst sıralara tırmanmak isteyen Beşiktaş'ın mücadelesi öncesi Emirhan Topçu'nun forma durumu da merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bilgiler...
Süper Lig’de haftanın en kritik randevusu Beşiktaş – Galatasaray derbisi olacak. Şampiyonluk yarışında düğüm niteliği taşıyan karşılaşma öncesi hem taraftarlar hem de spor kamuoyu maç programını araştırıyor. Galatasaray zirve hesapları yaparken, Beşiktaş ise puan farkını azaltarak yarışın içinde kalmayı hedefliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak derbi, yüksek tempo ve taktik savaşıyla sezonun kaderini etkileyebilir. Öte yandan Emirhan Topçu’nun derbide görev alıp almayacağı da maç öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 25. hafta Beşiktaş Galatasaray maçı 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Zirve yarışını ve Beşiktaş'ın Avrupa hayallerine direkt olarak etkileyecek dev derbinin beIN Sports 1 canlı yayınıyla ekrana gelmesi bekleniyor.
MİRHAN TOPÇU'NUN SON DURUMU NE?
Beşiktaş Kulübü, milli stoper Emirhan Topçu'nun sakatlığına ilişkin resmi açıklama yaptı. Siyah-beyazlı ekip, dün Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe ile oynanan maçın 70. dakikasında sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden 25 yaşındaki futbolcunun MR görüntülemesine alındığını duyurdu. Yapılan incelemede, Emirhan Topçu'nun sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu’nun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Emirhan Topçu, maçın 71. dakikasında Felix Uduokhai'nin oyuna girmesiyle kenara alınmıştı. Sakatlığın derecesi kısmi yırtık olarak açıklanırken, çeşitli spor kaynaklarında oyuncunun 4-6 hafta civarında sahalardan uzak kalabileceği yönünde değerlendirmeler yer alıyor. Bu durum, Beşiktaş'ın önümüzdeki süreçte özellikle Galatasaray derbisi gibi kritik maçlarda savunma hattında eksiklik yaşamasına yol açabilir.