Süper Lig’de haftanın en kritik randevusu Beşiktaş – Galatasaray derbisi olacak. Şampiyonluk yarışında düğüm niteliği taşıyan karşılaşma öncesi hem taraftarlar hem de spor kamuoyu maç programını araştırıyor. Galatasaray zirve hesapları yaparken, Beşiktaş ise puan farkını azaltarak yarışın içinde kalmayı hedefliyor. Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak derbi, yüksek tempo ve taktik savaşıyla sezonun kaderini etkileyebilir. Öte yandan Emirhan Topçu’nun derbide görev alıp almayacağı da maç öncesi en çok aratılan başlıklar arasında yer alıyor. Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…