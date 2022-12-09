Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. lig fikstürünü açıkladı. Merakla beklenen Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihleri de belli oldu. Peki, "Trabzonspor-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?" İşte merakla beklenen derbi maçlarının saati ve tarihi...

TRABZONSPOR- FENERBAHÇE | FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 15, 16, 17 ve 18. lig fikstürünü açıkladı.

15. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 24 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak.

18. haftadaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ise 8 Ocak Pazar günü oynanacak. Dev karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.