Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi için bilet satış tarihi ve fiyatlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Taraftarlar, dev karşılaşmanın biletlerinin ne zaman satışa sunulacağını ve fiyatların belli olup olmadığını merakla araştırıyor. Süper Lig'in en kritik maçlarından biri olarak gösterilen derbi öncesi tüm detaylar yakından takip ediliyor. İşte Galatasaray– Fenerbahçe maçı biletleriyle ilgili son bilgiler…
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi karşılaşmasının biletlerinin ne zaman satışa sunulacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkilemesi beklenen kritik mücadele öncesi bilet fiyatları da merak konusu oldu. RAMS Park’ta oynanacak dev maç öncesinde kulüplerden ve taraftar gruplarından gelen açıklamalar gündemi şekillendirirken, deplasman tribünü biletlerine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Peki, Galatasaray–Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte derbiye dair bilet fiyatları ve tüm ayrıntılar…
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray– Fenerbahçe derbisine ait biletler henüz satışa çıkarılmadı. Süper Lig kapsamında 26 Nisan Pazar günü oynanacak kritik karşılaşmanın biletlerinin en geç 24 Nisan tarihine kadar satışa sunulması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulüpten resmi açıklama gelmesi halinde gelişmeler haberimize yansıyacaktır.
FENERBAHÇE'DEN DEPLASMAN BİLETİ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe'den deplasman maçı ile ilgili olarak açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"26 Nisan 2026 Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray – Fenerbahçe karşılaşması için Kulübümüze tahsis edilen toplam deplasman tribünü bilet sayısı 2.488’dir.
Yoğun talepler nedeniyle bilet dağıtımı taraftarlarımızın sezon boyunca takımımıza gösterdiği destek ve devamlılık esas alınarak gerçekleştirilecektir.
Bu doğrultuda, bilet talebinde bulunacak taraftarlarımızın aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması gerekmektedir:
6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak,
2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak.
Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlarımıza verilecektir."
DERBİDE 406. RANDEVU
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacakları derbiyle tarihte 406'ncı kez rakip olacaklar.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Chobani Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 405 maçtan 150'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 546 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.
SON 10 RESMİ MAÇ
İki takım arasında oynanan son 10 derbide Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi. Dev derbide oynanan üç müsabakada ise eşitlik bozulmadı.