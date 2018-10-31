Türk Telekom Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki file bekçisi Harun Tekin'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren Muslera ile Fenerbahçe'nin bu sezon renklerine kattığı Harun Tekin'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.
MUSLERA 14 MAÇTA 14 GOL YEDİ
Fernando Muslera, bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 14 resmi maçın tamamında doksanar dakika sahada kaldı.
Spor Toto Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve TFF Süper Kupa'da bir maçta forma giyen Uruguaylı file bekçisi, rakiplerinin 14 golüne engel olamadı.
Muslera, sarı-kırmızılı takımın 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadığı bu maçların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.
MUSLERA'NIN 20. FENERBAHÇE DERBİSİ
Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı 20. kez Galatasaray'ın kalesini korumaya hazırlanıyor.
Uruguaylı file bekçisi, daha önce 15'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 16 gol gördü.
Fenerbahçe ile oynanan 8 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 5 maçta ikişer, 6 maçta ise birer gol yedi.
HARUN TEKİN 10 MAÇTA KALESİNDE 16 GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe'nin bu sezon Bursaspor'dan transfer ettiği Harun Tekin, sarı-lacivertli takımda şu ana dek 10 resmi müsabakada görev yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta sarı-lacivertli formayı giyen Harun Tekin, bu müsabakalarda kalesinde 16 gol gördü.
Harun Tekin, Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldığı bu müsabakaların 4'ünde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.
Milli kaleci, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Bursaspor formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada ise 3 gol yedi.
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