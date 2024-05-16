Derbinin hakemi belli oldu! İşte Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Fenerbahçe maçları karnesi
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşılaşacak. Şampiyonluk kilidinin çözüleceği dev derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Peki, "Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi nasıl?" İşte, Arda Kardeşler'in Galatasaray ve Fenerbahçe maçları performansı…
Trendyol Süper Lig 37. haftası dev derbiye sahne olacak. Ligin ilk yarısında 0-0 sonuçlanan Fenerbahçe- Galatasaray maçında görev alan Arda Kardeşler, RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasında yeniden düdük çalacak. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği müsaba öncesinde Arka Kardeşler'in Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi merak ediliyor. İşte, detaylar...
ARDA KARDEŞLER'İN GALATASARAY KARNESİ
Arda Kardeşler Galatasaray'ın 20 maçında görev aldı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 11 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kardeşler, sarı- kırmızılılara toplamda 39 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterdi.
ARDA KARDEŞLER'İN FENERBAHÇE KARNESİ
FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe'nin 18 maçında düdük çaldı. Sarı- lacivertliler, bu maçlarda 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik kaydetti. Toplamda ise 32 sarı kart ve 4 kırmızı kart gördü.
EZELİ REKABETTE 134. LİG MAÇI!
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.