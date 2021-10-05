Zorlu hava koşullarına rağmen belirledikleri parkuru tamamladıklarını dile getiren sporculardan Fatma Cebeci de şunları kaydetti:

"Son derece keyifli bir aktiviteydi. Bildiğiniz gibi Derebaşı Virajları dünyanın en zorlu yollarından biri. O yüzden diğer insanların da gelip görmesi gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."