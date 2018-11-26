Deren Talu ismi, son günlerde magazin dünyasının en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu, tıpkı annesi gibi güzelliği ile adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Defne Samyeli kimdir? İşte cevabı...
DEREN TALU KİMDİR?
Deren Talu 1997 yılında İstanbul'da Defne Samyeli ve Eren Talu çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Lise eğitimini ENKA Okulları’nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu’nun defilesinde attı.
DEFNE SAMYELİ KİMDİR?
Defne Samyeli, İstanbullu amiral babası Haluk ve otelcilik eğitimi almış Adana’nın Ramazanoğulları ailesinden gelen annesi Sendegül'ün ilk çocuğu olarak 1972 yılında doğdu.Bir yıl sonra erkek kardeşi Suhan doğdu. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu.
Daha sonra haberciliğe başlayan ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Samyeli, Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yapmıştır. Samyeli, Kanal D ana haber bülteninde farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası 2 ödüle layık görülmüştür. Samyeli, Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı, ardından Show TV ana haber editörlüğü, sunuculuğu ve Güneş Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmıştır. 2010 Mayıs ayından itibaren bir süre atv'de yayınlanan "Defne Her şey Bambaşka" isimli programı sunmuştur. Milliyet Gazetesi'nde röportajlar gerçekleştirerek köşe yazarlığı yapan Defne Samyeli gazete ile 03 Ocak 2015'te yollarını ayırmıştır. Samyeli'nin 4 Temmuz 1994 tarihli "Tek Başına" isimli bir albümü de bulunmaktadır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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