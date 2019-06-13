Rize Pazarköy'de dere ıslahı yapmak için derenin akış yönü iş makineleri ile değiştirildi.

İHA'nın haberine göre yatağı değişen derede yaşayan balıkların bir kısmı ise derenin aktığı kısma geçemeyince taşların üzerinde kalarak telef oldu.

Küçük olan balıklar ise taşların arasında oluşan göletlerde ve su birikintilerinde kaldı.

Su birikintilerinin içinde kalan balıkların can çekiştiğini gören köy halkı ise duruma razı olamadı ve harekete geçti.

Taşların arasına ve biriken suların içerisine elleriyle ve hazırladıkları ağlar ile müdahale eden vatandaşlar tuttukları balıkları su dolu bir kovanın içerisine koyarak hemen yan taraftan akan derenin içine taşıdı.

Derenin kesilerek yan tarafa verildiği yani yatağının değiştirildiği saatten akşam saatlerine kadar balıkları kovalarla taşıyarak kurtarmaya çalıştıklarını dile getiren köy sakinlerinden İbrahim Erdinç Er “Burası bizim deremiz. Size basit gelebilir bu olay, ama burada makinaların çalışması nedeniyle dereler kesiliyor, balıklar susuz kalıyor ve balıklar susuz kalınca ölüyor. Yardım etmek istedik, ufak balıkları, yavru balıkları tutmaya başladık. Yavru balık olunca insan daha çok üzülüyor. Arkadaşlarla beraber sabahtan bu yana 4-5 kova canlı balık topladık, suyun verildiği tarafa bıraktık. Üzülüyoruz çünkü bu dereye biz sahip çıkmazsak kimse sahip çıkmaz. Herkes yardımcı oldu herkese teşekkür ediyoruz. Yaşam alanlarını kısıtlıyoruz, insanlar kısıtlıyor. Yetkililere de sesleniyoruz, bu derelerde balıklar yaz ayları yumurta bırakıyor. Yavrunun bol olduğu zamanlar. Yetkilerin bu işi biraz daha ele almalarını istiyoruz çünkü biz de avcıyız. Biz burada oltayla balık tutamıyoruz çünkü balık yok. Sen şimdi buraya gelsen bir balık tutsan seni görseler sana ceza yazarlar her şeyi yaparlar. Biz burada balık tutamayacağımızı biliyoruz çünkü bu dere hepten bitti. Yavru balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Belki biraz katkımız olur deremize” ifadelerini kullandı.

Bir başka köy sakini Hatice Er ise derelerin ıslahının kendileri için bir hizmet olduğunu fakat bu işlem sırasında diğer canlıları da düşünmek gerektiğini ifade ederek “Bu dere bizim deremiz, çocukluğumuzdan beri bu derelerde balık tutuyoruz, buralarda oynuyoruz. Biz devletimizin çalışmasına karşı değiliz. Güzel bir çalışma yapıyorlar, köyümüz için güzel bir hizmet ama sadece böyle güzel bir hizmeti yaparken diğer canlıları da korumamız gerekiyor. Üzülüyoruz balıkların halini görünce. Bizimkiler baktım burada bir şeyler yapıyorlar bende mesaiyi bıraktım ve buraya geldim. Onlara yardım ettim. Amacımız buradaki yavru balıkları kurtarıp doğaya salmak. Çünkü bir hayvan sever olarak biz de çok üzülüyoruz” şeklinde konuştu.