Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem DERPEM SON DAKİKA: 14 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile deprem mi oldu?

        Deprem mi oldu? 14 Mart Perşembe bugün Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verilerini anlık olarak paylaşıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde gün içerisindeki son depremler araştırılıyor. İkamet ettiği bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem meydana geldi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 14 Mart 2024 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 08:52 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aktif fay hatları üzerinde bulunan yurdumuzun dört bir bölgesinde gün içinde sık sık deprem meydana geliyor. Türkiye ve komşu bölgelerinde yaşanan sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla duyuruluyor. Edinilen son bilgiye göre; Ege Denizi açıkları sallandı. İşte, 14 Mart AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile "En son nerede deprem oldu?" sorusunun yanıtı...

        2

        EGE DENİZİ AÇIKLARI 2.3 İLE SALLANDI!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre; saat 07:50'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 15.74 km uzaklıkta Ege Denizi açıklarında 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 8.17 KM derinliğinde kaydedildi.

        3

        AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM!

        AFAD tarafından duyurulan verilere göre; saat 05:50'de Akdeniz açıklarında 2.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 21.09 olarak ölçüldü.

        4

        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        Danimarka ilk defa kadınları zorunlu askerliğe dahil etmeyi planlıyor
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Blinken İsrail ve Gazze politikasının tutarsız olmadığını savundu
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Türkiye sağanağın etkisi altında...
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Yapay zeka mı, orjinal mi? İşte ayırt etmenin yolları!
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        70 yıldır metal tüpün içinde yaşayan adam öldü
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki saldırının görüntüleri ortaya çıktı
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Simit ve ekmek tarifesi düzenlemesi Resmi Gazete'de
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!
        G.Saray'dan Ali Koç'a yanıt!