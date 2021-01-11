Kasımpaşa, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Derrick Luckassen'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Paşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hollanda ligi ekiplerinden PSV Eindhoven takımının formasını giyen 25 yaşındaki Hollandalı stoper Derrick Luckassen, sağlık sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

2. TRANSFER

Kasımpaşa ara transfer döneminin başlaması ile birlikte Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Isaac Kiese Thelin'i yarım sezonluğuna kiralamıştı.

DERRICK LUCKASSEN KİMDİR?

DOĞUM TARİHİ: 3 Temmuz 1995

DOĞUM YERİ: Amsterdam

UYRUK: Hollanda

YAŞ: 25

BOY: 1,86

MEVKİ: Stoper

AYAK: Sağ