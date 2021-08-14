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Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün telefon trafiği

Önceki gün sevgilisi Celal Can Algül ile görüntülenen oyuncu Derya Şensoy, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi

Derya Şensoy ile Celal Can Algül'ün telefon trafiği - Magazin haberleri
Telefon trafiği!
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yaklaşık beş aydır iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Derya Şensoy, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Şensoy, sevgilisi ile birlikte objektiflere yansıdı.

Aşkları tam gaz devam eden çift, cep telefonlarını bir an olsun ellerinden düşürmedi. Bu sırada görüntü vermemek için sürekli sağa sola yürüyen Şensoy, çabasında başarılı olamadı.

"YAKALANDIK DERYA!"

Öte yandan Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile oyuncu Sarp Levendoğlu'nun birlikteliği yaklaşık altı ay önce bitmişti.

Şensoy, kısa bir süre sonra ise yeni sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte Cihangir'de objektiflere yansımıştı. Görüntülendiklerini fark edince panikleyen Algül, sevgilisine dönerek, "Yakalandık Derya!" ifadelerini kullanmıştı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Celal Can Algül'ün aksine rahat tavırları ile dikkat çeken Derya Şensoy ise, "Yapacak bir şey yok" diyerek, sevgilisini sakinleştirmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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