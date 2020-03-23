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Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına kendini evde karantinaya alan isimler arasında Derya Şensoy da yer alıyor. Şensoy, karantinasının 11. gününde temizlik yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Şensoy, paylaşımına "Yine aynı döngüye girdim! Ev kendi kendine toz üretiyor gibi. Sanki inşaat var içeride ya da ben miniş miniş deliriyorum. 11. gün..." notunu düştü.

Öte yandan Derya Şensoy, köpeği Papyon ile çekilen karesini ise şu not ile takipçileriyle paylaştı:

Bugün oğlumla evdeyiz! Özleşmiştik... Sosyal mesafemi koruyamamamdan biraz tedirgin galiba Papyon...