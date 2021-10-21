"İNSANLAR KİLOMA TAKIK"

Daha önce aşk hayatıyla ilgili çarpıcı bir itirafta bulunan Derya Uluğ, "Bir dönem sporu bırakmıştım, çok yemek yiyordum ve aşırı kilo almıştım. 40 beden olmuştum. Sonra 1 ayda 15 kilo verdim. Asil ile ayrıldığımız bir dönemdi, aşk acısı çekerken kilolarda gitti." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili konuşan sanatçı, "İnsanlar genel olarak benim kiloma çok takık. Kilo almadım bu arada çok sağlıklı besleniyorum. Klip için fit olmam gerekiyor" demişti.