Derya Uluğ: Her daim vardır

Derya Uluğ, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. Uluğ, rap müziğin pop müziğin önüne geçtiğini konuşuluyor. Siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz?" sorusuna; "Şimdi popüler müzik birçok şeyin karmasının olduğu bir müzik türü. Bazen içine rock alır, bazen içine arabesk alır, bazen içine rap’i alır. Yıllar içinde evrim geçirir. Farklı bir hale bürünür ama pop müzik her daim vardır, o değişmez. Bunu bir yarış olarak görmüyorum; aksine müziklerin birbirinden beslenme şekli olarak görüyorum" şeklinde cevap verdi.