Destek Finans Faktoring halka arz oluyor! Destek Finans Faktoring hisse fiyatı ve lot miktarı
Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz oluyor. Destek Finans Grubu bünyesinde 1996 yılından beri faaliyet gösteren firma, 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. 3.9 milyar TL halka arz büyüklüğü açıklanan Destek Finans elde edeceği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak. İşte, Destek Finans Faktoring halka arz detayları...
Destek Finans Faktoring A.Ş. halka arz oluyor. 'DSTKF' kodu ile borsada işlem görecek firmanın halka arzında T1-T2 kullanılmayacak ve 80 milyondan fazla lot dağıtılacak. Yüzde 25 halka açıklık ile yatırımcıların radarına giren şirketin hisse fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi. İşte, Destek Finans Faktoring merak edilen halka arz detayları...
DESTEK FİNANS FAKTORING HİSSE FİYATI
Firmanın lot başı fiyatı 46,98 TL olarak belirlendi.
DESTEK FİNANS FAKTORING KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 83 milyon 333 bin 333 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise henüz belirlenmedi.
DESTEK FİNANS FAKTORING HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Firma halka arzdan elde edeceği fonun tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak.
DESTEK FİNANS FAKTORING NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplama tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanacak.
DESTEK FİNANS FAKTORING NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST işlem tarihi henüz açıklanmadı.