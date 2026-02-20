Destici'den Dervişoğlu'na ziyaret

İYİ Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Müsavat Dervişoğlu ve Mustafa Destici, ortak basın toplantısı düzenledi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, görüşmede, Türkiye’de yaşanan ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmelerin değerlendirildiğini söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletinin birliği hepimizin ortak gayesidir. Siyasi mücadelemizi de bunun için veriyoruz. Ayrı partilerde olsak da elbette ülkemiz için, milletimiz için, devletimizin bekası için bir araya geliriz. Sayın Genel Başkan kendisi de ifade etti; bizim 86'lı, 87'li yıllardan tanışıklığımız, dostluğumuz var. Aynı ocağın çorbasını içmişiz, dolayısıyla da aynı partilerde görev yapmışız. Onunla birlikte de bir dostluk, kardeşlik, ağabeylik hukukumuz var. Sadece Genel Başkan değil, İYİ parti yönetimi içerisinde çok yakından tanıdığımız dostlarımız, arkadaşlarımız var. Dolayısıyla da biz bu kardeşlik, arkadaşlık hukuku içerisinde Türkiye için, Türk milleti için ayrı partilerde olsak da bu mücadelede birlikteyiz" diye konuştu.

DERVİŞOĞLU: KABUL EDİLEBİLECEK BİR ŞEY DEĞİL Daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, gazeteci Alican Uludağ'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından tutuklanmasıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir gazetecinin tutuklanmış olması kabul edilebilecek bir şey değil. Devleti yönetenler, kimsenin kaleminden korkmamalı. Sayın Cumhurbaşkanı'na tehdit, hakaret bir gazetecinin yapmaması gereken bir iş. Bu konuda basın mensubu arkadaşlarımızın da azami ölçüde özen gösterdiğini, dikkatli davrandıklarını biliyorum. Ama sanki birisini içeriye atmak için özellikle basından, gazetecilikten, gazetecilik mesleğini ifa edenlerde bir kusur, kabahat arayan bir yönetim anlayışı varmış gibi görülüyor. Umarım ki tutukluk kısa bir süre sürsün. Uzun süreceğini de çok fazla zannetmiyorum. Bu tür tutuklamalar susturmaya yönelik, aykırı sesin çıkmasını engellemeyi amaçlayan uygulamalardır. Dolayısıyla bundan bu ülkeye bir fayda çıkmaz" dedi.