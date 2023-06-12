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Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Deterjanın Diğer Adı Nedir?
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Deterjanın diğer adı nedir?

Bulmaca, bilgi yarışmaları ve kelime oyunları zamanımızı verimli olarak değerlendirmek için en uygun aktivitelerdir. Genellikle hobi olarak kabul edilen bu seçeneklere günümüzde ulaşım oldukça kolaydır. İnternet aracığıyla bulmacalar çözebilir, bilgi oyunlarına katılabiliriz. Deterjanın diğer adı nedir? Deterjan ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Deterjanın Diğer Adı Nedir?
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Beyin gelişimi açısından bulmacaların önemi yadsınamaz bir gerçektir. Sağlıklı bir beyin insan yaşamı için oldukça önemlidir. Bu sebeple vitaminler alır, sağlıklı besleniriz. Bulmaca çözmek de beyin sağlığımızı korumaya yardım etmektedir. Özellikle unutkanlık tarzı problemlerin önüne geçer. Bulmacalarda görmeye aşina olduğumuz sorulardan birisi de “deterjanın diğer adı nedir?” sorusudur. Deterjanın diğer ismine ve ne olduğuna gelin birlikte bakalım.

Deterjanın Diğer Adı Nedir?

Toz, sıvı ya da krem kıvamında bulunan, petrol ve türevlerinin elde edilen, temizleme özelliğine sahip temizlik maddelerinin genel adı “deterjan” olarak adlandırılmaktadır. Sabun dışındaki temizlik maddelerini kapsar. Genellikle ev ortamında çamaşır deterjanı ya da bulaşık deterjanı olarak da isimlendirilir. Deterjan kullanımının artması 2.Dünya Savaşı’na dayanmaktadır. Fakat o dönemlerde temizlemek amacının dışında askeri araç ve silahları yağlamak amacıyla kullanılmıştır. Deterjan sabunun yaptığı tüm etkileri tek başına sağlayabilmektedir ancak sabun tek başına deterjanın yaptığı etkileri sağlayamamaktadır. Deterjanın diğer adı kir sökücüdür.

Deterjan Diğer İsmi

Bir kelimenin diğer adlarını bilmek özellikle bulmacalarda bize avantaj sağlayacaktır. Bulmacalarda kelimelerin eş anlamlıları boşluklara uygun olarak doldurulmaktadır. Bir bütün olarak çözüm yapmamızı sağlayan bulmacalar hem zekâ hem de hafıza üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Deterjanın diğer ismi de bulmacalarda çokça karşımıza çıkan sorulardan biridir. Şayet bulmacalarda deterjanın diğer isminin sorulduğunu görürseniz boşluklara kir sökücü olarak yazmanız uygun olacaktır.

Deterjan Nedir?

Deterjan, petrol ve türevlerinden elde edilen ve farklı kıvamlarda yer alan, temizleme ve arındırma özelliğine sahip temizlik ürünlerinin kapsayıcı adıdır. Suyun yüzey gerilimini artırır ve böylece temizlenecek maddenin içine girer. Deterjanın ortaya çıkış tarihi 1917 yılına uzanmaktadır. 1917 yılında Alman kimyager Charles Frederick Gunther tarafından bulunmuştur. Batı ülkelerinde deterjanın çoğu endüstride ve temizlikte kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları ise kozmetik ve kişisel bakım formülasyonlarıdır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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