Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalacak. 360. maçına çıkacak iki rakip, ezeli rekabette Fenerbahçe'nin 135, Beşiktaş'ın ise 127 galibiyeti bulunuyor. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...