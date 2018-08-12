Dolar kuru konserler
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Dev konserler iptal olabilir!

Dolar kurundaki hareketlilik müzik sektörünü sarstı. TL ile bilet satıp sanatçılara dövizle ödeme yapan organizasyon şirketleri bazı konserlerin iptal edilebileceğini söylüyor. Türk müzikseverler bir süre hayranı oldukları yabancı isimleri canlı dinlemekten mahrum kalabilir. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

12.08.2018 - 02:30 | Güncelleme:

Dolar kurundaki rekor artış eğlence sektörünü de vurdu. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bugüne kadar dünyaca ünlü yıldızları Türk müzikseverler ile buluşturan organizatörler, kurdaki artış yüzünden yabancı sanatçıları ülkeye getirmeye temkinli yaklaşıyor. Öyle ki, çoğu dünya turnesi kapsamında ya da müzik festivallerinde ülkemizde sahne alan yabancı şarkıcıların maliyetleri dövizdeki artışa paralel oranda arttı.Türkiye'deki konser biletlerinin lira üzerinden fiyatlandırılması yüzünden ise, organizatörler planlanan konserleri birer birer iptal etmeye başladı.

Söz konusu isimlerden sektörün yakından tanıdığı Cengizhan Yeldan, içine düştükleri çıkmazı Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile takipçilerine duyurdu. Bugüne kadar Metallica ve Coldplay gibi isimleri ülkeye getiren ünlü organizatör, bilet fiyatlarının artan sanatçı maliyetlerini karşılamaması yüzünden önümüzdeki dönemde konser vermesi planlanan yabancı yıldızlar ile şimdilik herhangi bir anlaşma düşünmediklerini kaydetti. Yeldan durumu "2019 için planlarımız vardı fakat her 2 grubun fiyatı 8 günde 4.3 Milyon TL arttı. TL ile bilet satıp dövizle sanatçı alıyoruz ve bu boyutta gruplar şu an için maalesef hayal" mesajıyla özetledi.

'YABANCILAR DA TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYMALI'


Pukka Organizasyon'un sahibi Berk Tükeler ise önümüzdeki dönemden umutlu. Daha önce David Vendetta, David Guetta, Claptone, Milk & Sugar gibi isimleri Türkiye'ye getiren Tükeler, dövizdeki artışın yabancı sanatçıların gelmesine engel olmayacağını söyledi. Tükeler, "İkili ilişkilerimiz ve dünya yıldızlarının Türk hayranlarına karşı sevgisi, krizin aşılmasını sağlayacak. Yabancı sanatçıların birçoğu elini taşın altına koymaya hazır. Etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

'İPTALLER YAŞANABİLİR'

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Karataş, artan döviz kurunun etkisiyle önümüzdeki dönemde bazı iptallerin yaşanabileceğini kaydetti. Karataş, "Elimize ulaşan henüz kesin bir bilgi yok. Fakat aldığımız duyumlar, yabancı sanatçı maliyetlerinin yükselmesine bağlı olarak birtakım organizasyonlarda iptallerin olabileceği yönünde" dedi. Yabancı sanatçıların fiyat indirim taleplerine yanaşmayacağını düşündüğünü belirten Karataş, bilet fiyatlarına ise yüzde 50'ye yakın zam gelebileceğini söyledi.

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