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HaberlerTurizm

Dev kruvaziyer, Kuşadası'na 2 bin 255 yolcu getirdi

AA

Çoğunluğu ABD'li 2 bin 255 yolcusu ve 900 personeliyle, 275 metre uzunluğundaki kruvaziyer "Jewel Of The Seas" üç yıl aradan sonra Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaştı

kruvaziyer turizmi

Dev gemiden inen yolcuların bir kısmı, otobüslerle Efes ve Meryemana turuna katıldı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 90 bin 90 groston ağırlığında, 275 metre uzunluğunda 13 katlı dev kruvaziyerin, 2019'daki ikinci ve son seferini gerçekleştirdiğini belirterek, "Royal Caribbean Cruises firmasına bağlı Jewel Of The Seas isimli kruvaziyer, 2020'de 7 planlı sefer gerçekleştirecek. Royal Caribbean Cruises, bağlı tüm alt markalarıyla bu yıl Kuşadası'na 5 sefer planlamışken, 2020 itibarıyla sefer sayısını 44'e çıkarmıştır." dedi.

Gelecek yıl için rezervasyonların tamamlandığını aktaran Güngör, "Kruvaziyer turizminde 2020 yılı başta Kuşadası olmak üzere ülkemiz için de önemli bir toparlanma yılı olacak. 2020 yılında Kuşadası Limanı'na 300'ün üzerinde kruvaziyer ve 350 bin turist gelecek. Ancak asıl güçlü büyüme 2021 yılında olacak. Kuşadası Limanı 2021 yılı itibarıyla eski günlerine dönmeyi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Üç yıl aradan sonra yeniden programına Kuşadası'nı alan önemli kruvaziyer firmalarından Royal Caribbean Cruises'e ait Bahama bayraklı "Jewel Of The Seas" adlı gemi bu yıl ilk kez 7 Kasım'da Ege Port'a yanaşmıştı.

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