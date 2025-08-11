Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde rövanş maçları başlıyor! - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde rövanş maçları başlıyor!

        UEFA Şampiyonlar Liginde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak. Karşılaşmaların ardından play-off turuna yükselen 10 takım belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 10:53 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devler Ligi'nde rövanş maçları başlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın yapılacak 3. eleme turu rövanş müsabakalarıyla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.

        Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Chobani Stadı'nda ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

        Ligde 3. eleme turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

        20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)

        20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)

        20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)

        REKLAM

        20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)

        20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)

        21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)

        21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)

        22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Aylin 13 yaşındaydı... Kuzeni için canını verdi!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek