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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde yarı final heyecanı - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde yarı final heyecanı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:46
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        Devler Ligi'nde yarı final heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

        Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.

        "Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

        30 Nisan Çarşamba:

        22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)

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