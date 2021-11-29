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Hindistan'da bir kişi eşi için Tac Mahal'in mini kopyasını yaptırdı

Hindistan’ın Madhya Pradeş eyaletinde bir kişi, eşi için Tac Mahal’in küçültülmüş bir kopyasını inşa ettirdi.

DEVLERİN AŞKI! Hindistan'da bir kişi eşi için Tac Mahal'in mini kopyasını yaptırdı - Haberler
Devlerin aşkı: Eşi için Tac Mahal'in kopyasını yaptırdı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

BBC’nin haberine göre, Burhanpur kentinde, 52 yaşındaki Anand Prakash Chouksey, eşi Manjusha'ya sevgisini göstermek için dünyanın 7 Harikasından biri kabul edilen Tac Mahal’in mini bir kopyasını yaptırdı.

Chouksey tarafından 260 bin dolara yaptırılan replikanın, iki ana yatak odasının haricinde bir kütüphanenin ve bir meditasyon odasının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Çiftlerin, düğün fotoğraflarını çektirmek için yapıyı ziyarete geldiğini belirten Chouksey, "Bu ev benim için, sosyal farklılıkların ve siyasi söylemlerin ötesine geçen bu sevginin sembolü." ifadesini kullandı.

Yapının, Tac Mahal’den esinlenerek yaptırıldığı ancak iç mekan tasarımlarında modern dokunuşlara yer verildiği belirtildi.

Chouksey, "toplumsal farklılıkların ve politikanın ötesine geçen sevginin bir simgesi" olarak nitelendirdiği eseri, sadece eşi için yaptırmadığını vurgularken, "Bugün ülkemizde yoğun bir nefret var. İnsanlar din ve kast adına bölünüyor." diye konuştu.

Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 1632-1654 yıllarında doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırdığı anıt mezar olan Tac Mahal, Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Eser, "dünyada aşk için yapılmış en büyük ve en güzel anıt" olarak da tanımlanıyor.

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