Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu" dedi.

'MERKEZ OLACAK'

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın kenti havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi haline getirmesi bekleniyor. Bakan Turhan "Hava kargo taşımacılığı her geçen gün gelişirken, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kent, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacak" diye konuştu.





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