Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Koranavirüs salgınıyla birlikte Türkiye ekonomide önlemler almaya başladı. Öncelikle tabii ki vergiler 6 ay ötelendi ve şirketlerin ucuz ve kolay krediye ulaşması sağlandı. Sonrasında ise dar gelirliye yardımlar gündeme geldi. Virüsün ekonomiye etkileri devam ettikçe hükümetin alacağı önlemler ve bunun faturası da artacaktır. Ancak şimdiye kadar yapılan yardımlar ve alınan diğer kararların da bir maliyeti oluştu.Virüsün etkilerinin sınırlı kalacağı varsayımı ile şu ana kadar yapılan harcamalar ve vergi ötelemeleri ile KGF'nin devlete yani bütçeye maliyeti 70 milyar lirayı buluyor.

54 MİLYARLIK VERGİ VE PRİM ÖDEMESİ ERTELENDİ

Virüse karşı alınan ilk önlem gelir vergisi beyannamelerinin mart yerine nisan sonunda ödenmesiydi. Sonrasında yapılan geniş kapsamlı düzenlemede rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Buna göre 2 milyondan fazla vergi mükellefinin 54 milyar lirayı bulan muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle ertelenmişti. Eğer herşey tahminler doğrultuda giderse devlet bu tutarı şimdi değil 6 ay sonda tahsil edecek. Yani alacağından vazgeçmiyor. Tabii ki bu vergi alacağını devletin tahsil etmesi için işletmelerin 6 ay sonra ayakta kalması şart.

NET YÜK 22.6 MİLYAR TL

Daha çok şirketleri ilgilendiren bu düzenlemeye ek olarak aynı zamanda dar gelirliye yapılacak 2 milyar liralık yardım, 6 milyar liralık asgari ücret desteği ve 1.6 milyar liralık kısa çalışma ödeneği verileceği de açıklanmış durumda. Hem ertelenen vergilerin yaklaşık 2 milyar liralık maliyeti hem vazgeçilen diğer alacaklar, Kredi Garanti Fonu (KGF) yükü ve yardımların bütçeye maliyeti 15 milyar lira olarak hesaplanıyor. Hepsini toplarsak Türkiye'nin şirketler ve vatandaşına yaklaşık 70 milyar liralık yardım yaptığı görülüyor. Diğer bir bakış açısı ile ülkemiz bu kadarlık bir ek kaynağa ihtiyaç duyuyor. Peki bu tutar ne anlama geliyor? Türkiye'nim toplam bütçe geliri 932 milyar lira. Şimdiye kadar yapılan yardımlar bütçe gelirlerinin yüzde 7.5'ine denk geliyor. 496 milyar lira olan vergi gelirlerinin ise yüzde 14'ü kadar destek sağlanmış durumda. Destekler 4.3 trilyon lira olan milli gelirin ise yüzde 1.6'sına denk geliyor. Tabii ki eğer iyimser düşünürsek 55 milyar liralık ertelenen vergiler 6 ay sonra tahsil edilecek. Geriye koronavirüsün Türkiye'ye faturası 22.6 milyar lirada kalacak. Yani bütçe gelirlerinin yüzde 2.4'ü, vergi gelirlerinin yüzde 4.5'i ve milli gelirin binde 5'i kadar.