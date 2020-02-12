Türk sanatlarını desteklemek, gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek üzere ilki geçtiğimiz yıl düzenlenen 20'inci Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ikinci etabı başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek yarışmanın yeni etabındaki geleneksel el sanatları kategorileri 'Çini', 'Ebru', 'Kalem İşi' ve 'Katı' olacak.

Yarışmanın her bir dalında, başarı ödülü olarak ayrı ayrı üç adet 20 bin ₺ ve başarı belgesi; mansiyon ödülü olarak yine ayrı ayrı üç adet 5 bin ₺ ve mansiyon belgesi takdim edilecek. Sergilemeye layık görülen her bir eser ise bin ₺ ve katılım belgesiyle ödüllendirilecek. Yarışmanın başvuruları çevrim içi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerindeki başvuru sisteminden 20 Nisan ile 15 Mayıs arasında kabul edilecek.

Adayların başvuruda bulunabilmesi için e - devlet şifresi gerekecek. Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için de başvuru eserlerini 27 Nisan ile 15 Mayıs arasında toplama merkezine elden teslim edecekler.

20. Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın ikinci bölümüne ilişkin detaylar ise ilerleyen günlerde https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden duyurulacak.