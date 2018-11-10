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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Devletin zirvesi de Anıtkabir’deydi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, "Zat-ı devletlerinin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz." dedi.

10.11.2018 - 09:14 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü nedeniyle Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e geldi.

Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları ve bakanlardan oluşan heyet katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu olan şahsınız vefatınızın 80. yıldönümümde bir kez daha rahmetle anıyoruz. Zati alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95. sene devriyesinde açılışı yaptığımız İstanbul Havaalanı, milletimizin en son gurur abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun."

DOLMABAHÇE SARAYI'NDA KUYRUK METRELERCE UZADI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında, Dolmabahçe Sarayı'nda vatandaşlar tarafından anılıyor. Sarayın bahçesinde büyük bir kalabalık oluştu. 

Odada düzenlenen anma etkinliğinde Atatürk'ün yatağına karanfil bırakıldı. Odanın önünde uzun kuyruklar oluştu. 

 

 

 

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