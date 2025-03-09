Devre arasında Okan Buruk'tan hakeme tepki: Günay Güvenç kırmızı kart gördü!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, devre arasında hakem Yasin Kol'a tepki gösterdi. Yayıncı kuruluş Galatasaray ikinci kalecisi Günay Güvenç'in devre arasında kırmızı kart gördüğünü açıkladı
Alanyaspor - Galatasaray maçının devre arasında soyunma odalarına gidilirken tartışma yaşandı.
Önce Galatasaray'dan bir çalışan, itirazı nedeniyle sarı kart gördü.
Ardından koridor girişinde bekleyen Okan Buruk, hakem Yasin Kol'a itiraz etti. Aynı sırada Günay Güvenç de hakem Yasin Kol'a tepkisini gösterdi.
GÜNAY GÜVENÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ
Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre; Yaşananlar sonrası Galatasaray'da Günay Güvenç kırmızı kart gördü.