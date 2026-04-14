Devrilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti
Karabük'te kesim işçisi Muharrem Ustaoğlu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin kontrolünde Ustaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:11
Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
KESTİĞİ AĞAÇ DEVRİLDİ
İHA'daki habere göre olay; Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana geldi. Ormanlık alanda kesim işçisi olarak çalışan 62 yaşındaki Muharrem Ustaoğlu, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 çocuk babası Ustaoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ustaoğlu’nun cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ